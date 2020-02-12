Birlikte ölen çift yan yana defnedildi - Son Dakika
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Birlikte ölen çift yan yana defnedildi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşanan karbonmonoksit faciasının ardından aynı yatakta cenazeleri bulunan 45 yıllık evli çift, yan yana mezarlarda defnedildi.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşanan karbonmonoksit faciasının ardından aynı yatakta cenazeleri bulunan 45 yıllık evli çift, yan yana mezarlarda defnedildi.


İslahiye ilçesi Yeni Mahallesi Küme Evler'de yaşayan 4 çocuk babası Mehmet (60) ve 45 yıllık eşi Hüsne (59) Cihan, 10 Şubat Pazartesi gecesi gece sobayı yaktıktan bir süre sonra sobanın bulunduğu odada uykuya dalmış ve bir daha uyanmamıştı. Salı sabahı aynı yatakta cenazeleri bulunan çiftin farklı odada yatan 30 yaşındaki çocukları Mehmet Cihan ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.


45 yıldır yaşadıkları evde aynı yatakta cenazeleri bulunan çift, ayrı tabutlar içerisinde son kez yaşadıkları mahalleye götürüldü. Sanayi Mahallesi Cami'de öğle namazını müteakip peş peşe cenaze namazı kılınan çift, art arda son yolculuğuna uğurlandı. İslahiye Asri Mezarlığı yakınlarının ve sevenlerinin omzunda tabutları getirilen çift, burada ise yan yan açılan mezarlarda dualarla defnedildi.


45 yıldır hiç ayrılmadığı öğrenilen çiftin öldüğü hastaneye kaldırılan oğulları Mehmet Cihan'ın ise tedavisinin sürmesi nedeniyle annesi ile babasının cenaze törenine katılamadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Mehmet Cihan, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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