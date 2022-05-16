Birlikte olmak için karısını ve kardeşini vuran adamın silahlı saldırı yaptığı anın görüntülerine ulaşıldı - Son Dakika
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Birlikte olmak için karısını ve kardeşini vuran adamın silahlı saldırı yaptığı anın görüntülerine ulaşıldı

16.05.2022 14:06

Karısının ve kardeşinin birlikte olmak için kaçacağını haber alır almaz İstanbul'dan gelerek otogarda pusu kuran adamın, iki aşığa kurşun yağdırdığı anın görüntüleri ortay çıktı. Saldırı sırasında kardeşi ağır yaralanırken, karısı olayı hafif yaralarla atlatmıştı. Saldırgan koca "namusum için yaptım" diye konuşmuştu.

Tokat'ta hafta sonu şehirlerarası otobüs terminalinde Müslüm B. otobüsten inen 3 çocuk annesi eşi İlfer B. ile kardeşi Sabri B.'ye tabanca ile ateş açtı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenli kameralarına yansıyan olayda şahsın ilk olarak otobüsten inen eşinin bacağına sonra ise kardeşine ateş açığı görüldü. Şahsın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olan Sabri B.'nin terminalin arka kapısından kaçtığı anlar yer aldı. İlfer B. ise olay yerinden kaçmak isterken eşinin kurşunlarına hedef oldu. Terminalde silah seslerinin duyulması ile birlikte yaşanan panikle birlikte yaşananlar anbean kameralara yansıdı.

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KADIN TABURCU OLDU, DİĞERİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gören kadın taburcu olurken, göğüs bölgesinden yaralanan Sabri B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şahsın hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi. Yaşanan olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Müslüm B. ise sevk edildiği adi makamlarca tutuklandı.

"KARDEŞİMLE KAÇTI, NAMUSUM İÇİN VURDUM"

Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilirken basın mensuplarının "Eşinizi neden vurdunuz?" şeklindeki sorusuna "Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum" diye cevap vermişti. İstanbul'da ikamet eden Müslüm B.'nin eşi ile kardeşinin çalışmak için Antalya'dan Tokat'a geleceği bilgisini alarak bir gün önceden kente geldiği kaydedildi.

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Birlikte kaçtıkları iddiasıyla eşini ve kardeşini vurmuştu; o anlar kamerada Birlikte kaçtıkları iddiasıyla eşini ve kardeşini vurmuştu; o anlar kamerada Son dakika haber! Tokat'ta karısı ile erkek kardeşini otogarda silahla yaralayan zanlı tutuklandı Son dakika haber! Tokat'ta karısı ile erkek kardeşini otogarda silahla yaralayan zanlı tutuklandı

İstanbul, Müslüm, Silah, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Birlikte olmak için karısını ve kardeşini vuran adamın silahlı saldırı yaptığı anın görüntülerine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birlikte olmak için karısını ve kardeşini vuran adamın silahlı saldırı yaptığı anın görüntülerine ulaşıldı - Son Dakika
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