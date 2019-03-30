Son Dakika Haberleri: Birlikte Oynayalım" Projesi

Birlikte Oynayalım" Projesi

1 saat önce

Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında "Birlikte Oynayalım" sloganıyla köy okullarında okuyan öğrencilere yönelik oyuncak toplama kampanyası başlatıldı.

Birlikte Oynayalım
Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında "Birlikte Oynayalım" sloganıyla köy okullarında okuyan öğrencilere yönelik oyuncak toplama kampanyası başlatıldı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Nene Hatun Anaokulu'nu ziyaret eden Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, sınıfları gezerek öğrencilerle birlikte oyuncakları paketledi.

Köy okullarındaki çocuklarla paylaşılacak oyuncakları, hazır hale getiren Akkiraz Ayhan, oyuncaklardan oluşan ve özenle hazırlanan hediye paketlerini, öğrencilerle oyuncak toplama sandığına bıraktı.


Kampanyadan duyduğu mutluluğu aktaran Zeynep Akkiraz Ayhan, "Paylaşmanın gücü, hediyeleşen minik öğrencilerimize işleyecek. Oyuncaklarını gönderen çocuklarımız paylaşmanın değerini anlayacaklar, hediyeleri alan çocuklarımız ise kardeşliği ve sevinci hissedecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, eşi Elif Savaşçı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık ve anaokulu idarecileri ile öğretmenleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Dönüşüm, Sivas, Güncel
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