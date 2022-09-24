Birlikte sahte içki içtiği babası can vermişti! 17 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Birlikte sahte içki içtiği babası can vermişti! 17 gün sonra yaşamını yitirdi

24.09.2022 16:03

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde içtikleri sahte içkiden zehirlenen Naci Dikmen (64) hayatını kaybetti. Naci Dikmen'in ölümünden 17 gün sonra da oğlu İlkay Dikmen (40) yaşamını yitirdi.

İskenderun'da 4 Eylül günü 12 kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi görenlerden Muharrem K. (62), Celal Daher (63) ve Naci Dikmen (64), iki gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, sahte içkilerin temin edildiği değerlendirilerek gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 GÜN SONRA BABASIYLA AYNI KADERİ YAŞADI

İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi devam eden 9 kişiden, Naci Dikmen'in (64) oğlu İlkay Dikmen (40) de babasının ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybetti. Dikmen'in cenazesi, dün Çankaya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ALLAH KİMSEYE BABA ACISI GÖSTERMESİN" PAYLAŞIMI YAPMIŞ

İlkay Dikmen'in 2018 yılında babasıyla selfie çektiği, fotoğrafı sosyal medya hesabından "Allah kimseye baba acısı göstermesin. Baba candır, gerisi yalandır. Allah'ım başımızdan eksik etmesin babam" mesajıyla paylaştığı görüldü.

Birlikte sahte içki içtiği babasından 17 gün sonra hayatını kaybetti

8 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada, Celal Daher'in eşi Gülseren Daher'in (58) de aralarında bulunduğu 8 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: DHA

İskenderun, Eylül, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birlikte sahte içki içtiği babası can vermişti! 17 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

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