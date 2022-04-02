"Birlikte" sergisi Müze Gazhane'de açıldı - Son Dakika
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"Birlikte" sergisi Müze Gazhane'de açıldı

02.04.2022 15:52
"Birlikte" sergisi Müze Gazhane'de açıldı

Türkiye'nin ilk baskı müzesi olan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nin (İMOGA), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağışladığı baskı sanatı eserlerinden hazırlanan "Birlikte" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'nin ilk baskı müzesi olan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nin (İMOGA), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağışladığı baskı sanatı eserlerinden hazırlanan "Birlikte" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Marcus Graf'ın üstlendiği, farklı kuşak, stil ve tekniklerden 85 sanatçının 92 eserini bir araya getiren sergi, Müze Gazhane'de ziyarete açıldı.

Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un müzeleri, galerileri, bienalleri, festivalleri ve sergileriyle dünyanın en önemli kültür sanat şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ilk baskı müzesi İMOGA'nın bizimle iş birliği yapmaları ve bu güzel anıyı bize yaşatmaları benim için büyük bir gurur vesilesi. Belediyemize yaptığı kapsamlı bağış için de ben kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

İmamoğlu, bu iş birliğiyle farklı paydaşların ortak bir motivasyonla kamusal kültür sanat alanına katkı sunduğuna işaret ederek, "Bu tür iş birliklerine de belediyemizin açık olduğunu ve bütün kültür sanat yaşamı içerisindeki aktörlerle ortak çalışmalar yapma arzusunda olduğumuzu da belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Serginin küratörü Graf ise serginin Türkiye'de hem grafik sanat tarih hem genel sanat tarihiyle ilgili bir yansıtma sunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İMOGA Türkiye'nin ilk ve tek grafik sanatlar müzesi olarak dünyada sayılı müzeler arasında yer alıyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'deki sanat tarihinin gelişimi bu sergide görülebilir. Bu bağlamda grafik çalışmaları, soyut çalışmaları, öykü üzerine kurulmuş olan kişisel öyküleri, toplumsal öyküleri bulabilirsiniz."

Türkiye'deki modern ve çağdaş baskı sanatına ışık tutan sergi, 3 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Türkiye, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Birlikte' sergisi Müze Gazhane'de açıldı - Son Dakika


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