Son Dakika Haberleri: Birlikte Yaşadığı 10 Çocuk Annesi Kadını Döverek Öldürdü

Birlikte Yaşadığı 10 Çocuk Annesi Kadını Döverek Öldürdü

47 dakika önce

Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı 10 çocuk annesi kadını döverek öldürdüğü iddia edilen bir şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Birlikte Yaşadığı 10 Çocuk Annesi Kadını Döverek Öldürdü, System.String[]
Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı 10 çocuk annesi kadını döverek öldürdüğü iddia edilen bir şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Ramazan Demir (30) ile Mukadder Nogay (40) dün akşam bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Demir, birlikte yaşadığı Mukadder Nogay'ı sopayla darp etti. Sabah saatlerinde Nogay'ı yatakta hareketsiz halde bulan Demir'in ihbarı üzerine eve gelen 112 Asil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Mukadder Nogay'ın başında, kolunda ve vücudunun değişik yerlerinde darp izleri saptandı. En küçüğü 6 aylık olan 10 çocuğu bulunduğu öğrenilen Nogay'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Demir ise jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

Demir, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:39 Kaynak: İHA
Çavdarlı, Afyon, 3. Sayfa
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