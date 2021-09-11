Birlikte yaşadığı adam, 2 yaşındaki oğlu istismar etti! Sessiz kalan annenin de hapsi isteniyor - Son Dakika

İzmir'de yaşayan Ceylan T. (26), 6 ay evli kaldığı eşinden 2 yıl önce ayrılıp annesinin yanına taşındı. Ceylan T., bir süre sonra sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan (33) ile tanıştı. Çocuğunu daha iyi şartlarda büyüteceğini söylediği belirtilen Yaşar Ercan'a güvenen Ceylan T., oğlu P.T.'yi de alarak 8 Mart'ta onun Uşak'taki evine yerleşerek birlikte yaşamaya başladı.

OĞLUNU İSTİSMAR ETTİ

Bir ay sonra Ceylan T. oğlu P.T.'yi yerde baygın bulup, hastaneye götürdü. Hastanede oğlunun darbedilip nitelikli cinsel istismara uğradığını öğrenen Ceylan T. şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Yaşar Ercan, tutuklanarak cezaevine kondu.

SUÇU BİLDİRMEDİĞİ İÇİN ANNENİN DE 1.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yaşar Ercan hakkında, 'nitelikli cinsel istismar', 'öldürmeye teşebbüs ve eziyet' suçlarından 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede anne Ceylan T. hakkında da 'suçu bildirmeme' suçlamasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

"ŞİKAYETÇİ OLMAMAM İÇİN TEHDİT ETTİ"

Yaklaşık bir ay birlikte yaşadığı Yaşar Ercan'dan şiddet gördüğünü belirten Ceylan T., "Bunlar olurken kilit altında tutuluyordum. Yaşananlardan haberim olmadı" dedi. Ceylan T., olay günü yaşananları şöyle anlattı: "Mutfaktaydım. İçeri girdiğimde çocuğumu baygın bir halde yerde yatarken buldum. Yaşar, bana çocuğun kanepeden düştüğünü söyledi. Çocuğu komşularımın yardımıyla hastaneye götürdük. Orada bütün gerçekleri öğrendim. Doktorlar, çocuğumun darbedililip, tecavüze uğradığını söyleyince çok kötü oldum. Hastaneye götürdüğümüzde oğlumun kalbi durmuştu. Karakola gidip şikayetçi oldum. Çocuğum yoğun bakımda kaldı, günlerce başında bekledim. Olay ortaya çıktığında bile şikayetçi olmamam için de beni tehdit etti. Cezaevinden çıkarsam 'hepinizi öldürürüm' dedi. Korkuyoruz."

"BİR ANNE ÇOCUĞU BUNLARI YAŞASIN İSTER Mİ?"

Çocuğuna şiddet uygulamak isteyen Ercan'a karşı koyunca, bu kez de kendisinin şiddet görmeye başladığını anlatan Ceylan T., "Yaşar, 'Çocuğa banyo yaptırıyorum' diyerek, beni odaya kilitlerdi. 'Çocuğumu kendim yıkarım' deyince de beni dövüyordu. Telefonuma ve kimliğime de el koymuştu. Kimseden yardım isteyemedim. Meğer oğluma tecavüz ediyormuş. Çocuk fenalaşınca bu gerçek hastanede ortaya çıktı. Ancak şu an benim hakkımda da 'Oğlunu koruyamadın' denilerek dava açıldı. Bir anne çocuğu bunları yaşasın ister mi? Bize bunları yaşatan bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Ceylan T., çocuğunu geçici velayetinin, evli kaldıkları süre boyunca kendisine şiddet uygulayan ve içki kullandığını ileri sürdüğü eşinde olduğunu söyledi. Çocuğunun kendisine gösterilmediğini öne süren Ceylan T., " Onu çok özlüyorum, neler çektiğimi kimse bilmiyor" dedi.