Son Dakika Haberleri: Birlikte yaşadığı adam tarafından oğlunun gözü önünde öldürüldü
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Birlikte yaşadığı adam tarafından oğlunun gözü önünde öldürüldü

8 saat önce

Birlikte yaşadığı adam tarafından oğlunun gözü önünde öldürüldü Cinayet mağduru kadın, daha önce kadın koruma evinde güvenlik görevlisi olarak çalışmışİSTANBUL - Avcılar'da bir kadın, birlikte yaşadığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Birlikte yaşadığı adam tarafından oğlunun gözü önünde öldürüldü

Cinayet mağduru kadın, daha önce kadın koruma evinde güvenlik görevlisi olarak çalışmış

İSTANBUL - Avcılar'da bir kadın, birlikte yaşadığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 40 yaşındaki Seda Kurt'un daha öncede kadın koruma evinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olay, Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi üzerinde bulunan bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, Seda Kurt sabah erken saatlerde evinde uzun süredir birlikte yaşadığı Ercan A. ile tartıştı. Tartışmaların akabinde Ercan A., Seda Kurt'u oğlu ve annesinin yanında bıçakladı. Bıçaklanan Kurt, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kurt hayatını kaybederken, polis olay sonrası kaçan Ercan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise cinayetin işlendiği Acar Apartmanı'na gelerek delil aradı. Ercan A. suç aleti bıçak, apartmanın birkaç metre ötesindeki bir ağacın dibinde bulundu.

Seda Kurt'un oğlu Ö.K. polise verdiği ifadede gece saatlerinde gelen Ercan A.'nin annesi ile tartıştığını sonrasında Ercan A.'nın annesini bıçaklayarak kaçtığını söyledi.

Kadın koruma evinde güvenlik görevlisi olmuş

Erkek şiddeti sonrası hayatını kaybeden Seda Kurt'un daha önce bir kadın koruma evinde yıllar güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve orada yaşanan bir olay sonrası araya girip bıçaklandığı öğrenildi.

Kasten yaralamadan suç kaydı

Yaşanan olayın gözü önünde olduğunu ifade eden Bedia A. ise, cinayet şüphelisi Ercan A.'nın hapisten denetimli serbestlik olarak çıktığını söyledi. Ercan A.'yı yakalama çalışmalarının devam ederken, adam yaralama, uyuşturucu kullanma ve intihara teşebbüsten suçlarının olduğu ortaya çıktı.

Birlikte yaşadığı adam tarafından oğlunun gözü önünde öldürüldü

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
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