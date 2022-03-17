Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim - Son Dakika
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Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim

17.03.2022 11:08

ADANA'da birlikte yaşadığı Hıdır A. (55) tarafından dövülen ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan 4 çocuk annesi Güneş Azdır, yaşadığı dramı anlattı.

ADANA'da birlikte yaşadığı Hıdır A. (55) tarafından dövülen ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan 4 çocuk annesi Güneş Azdır, yaşadığı dramı anlattı. 15 yaşındayken 100 mark, cumhuriyet altını ve  1 tabanca karşılığında görücü usulü evlendirildiğini belirten Güneş Azdır, "Eşimden yıllarca şiddet gördüm, cinsel saldırılarına uğradım. Sığındığım baba evinde erkek kardeşim tarafından bıçaklandım. Eşimden ayrıldıktan sonra birlikte yaşadığım Hıdır A.  da şiddet uyguluyor. 13 kez adliyelik olduk. En sonunda döve döve öldürecekti" dedi.

Olay, 15 Mart gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güneş Azdır, gece uyuduğu sırada evin bahçe kapısına birinin vurduğunu duydu. Gelen kişinin birkaç yıldır birlikte yaşadığı fakat son zamanlarda arasının bozuk olduğu Hıdır A. olduğunu gören kadın kapıyı açmadı. Hıdır A. bunun üzerine duvardan atlayarak eve girdi. Kendisine kapıyı açmayan sevgilisine sinirlenen Hıdır A., Azdır'ı darbetmeye başladı.

KARAKOLA GİDERKEN BAYILDIYaralanan kadın fırsatını bulup evden kaçtı. Polis merkezine gitmek için koşan Güneş Azdır, yolda düşerek bayıldı. Bu sırada Hıdır A. evden çıkarak kaçtı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sokak ortasında baygın yatan Azdır'ı buldu. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Hıdır A.'yı bulmak için çalışma başlattı.'HAYATIMI MAHVETTİ'Tedavisinin ardından taburcu olan Güneş Azdır, yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. Çocukluğundan beri erkek şiddetine maruz kaldığını dile getiren Azdır, henüz 15 yaşındayken kendisinden 35 yaş büyük S.A. ile 100 mark, 1 cumhuriyet altını ve bir tabanca karşılığında görücü usulü evlendirildiğini söyledi. Eşinin yıllarca kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığını söyleyen Azdır, "Hayatımı mahvetti. Çocuklarımın hepsi yurda yerleştirildi. 13 yaşındaki kızım Nazlı 3 ay önce yurttan kaçmış ve hala kayıp. Zamanında eşimin şiddetinden kaçıp baba evine sığındım. Orada da çocuğuma tokat attım, diye erkek kardeşim beni bıçakla yüzümden yaraladı. Evlere temizliğe giderek ve atık toplayarak yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum" dedi. 'DEFALARCA VURDU, BOĞAZIMI SIKTI'Birlikte yaşadığı Hıdır A.'nın da eski eşi gibi kendisine şiddet uyguladığını anlatan Güneş Azdır, daha önce Hıdır A. hakkında 13 kez polise şikayetçi olduğunu söyledi. Olay günü öldüresiye dövüldüğünü belirten Azdır, "Eve zorla girip üzerime atladı. Defalarca vurdu. Boğazımı sıktı. Kendimi zorla dışarı attım. Biraz ilerledikten sonra bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Madde ve alkol kullanan birisi. Daha önce de yüzümü kesmişti. 13 kez adliyelik olduk. En sonunda döve döve öldürecekti. Beni bu hayattan kurtarın" diye konuştu.


Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim
Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim
Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim
Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim
Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim
Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim
Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim
Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim
Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim
Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim
Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim
Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim
YORUMLAR
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Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş Çocuk evleri çalışmaları konuşuldu Çocuk evleri çalışmaları konuşuldu

Cumhuriyet, Silah, Çocuk, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisinin öldüresiye dövdüğü Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim - Son Dakika
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