Birlikte yaşadığı Ebru'yu öldürüp, teslim oldu - Son Dakika
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Birlikte yaşadığı Ebru'yu öldürüp, teslim oldu

14.03.2023 14:49
Birlikte yaşadığı Ebru'yu öldürüp, teslim oldu

AFYONKARAHİSAR'da K.Ç., birlikte yaşadığı Ebru Tekin'i (31) termal tesiste bıçaklayarak öldürdükten sonra Isparta'da polise teslim oldu.

AFYONKARAHİSAR'da K.Ç., birlikte yaşadığı Ebru Tekin'i (31) termal tesiste bıçaklayarak öldürdükten sonra Isparta'da polise teslim oldu.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir süredir birlikte yaşayan K.Ç. ve Ebru Tekin, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediyeye bağlı Heybeli Termal Tesisleri'ne konaklamak için geldi. K.Ç. ile Ebru Tekin arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle K.Ç., bıçakla Tekin'i öldürdü. Daha sonra tesislerden ayrılan K.Ç., Yalvaç'a gelerek polis merkezine teslim oldu. K.Ç.'nin ifadesi üzerine araştırma yapan ekipler, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçti. Heybeli Termal Tesisleri'ne giden jandarma, Tekin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ebru Tekin'in cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası morga konuldu.K.Ç.'nin, bir süredir işlerinin kötü gittiği ve bunalımda olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Karahisar, Jandarma, Isparta, Termal, Güncel, Son Dakika

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