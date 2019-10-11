Son Dakika Haberleri: Birlikte yaşadığı eski eşi ve erkek arkadaşını bıçakladı
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Birlikte yaşadığı eski eşi ve erkek arkadaşını bıçakladı

1 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Polat Ç. (34), kendisini aldattığı iddiasıyla beraber yaşadığı eski eşi Oya A.'nın (31) boğazını kesti, 5 yerinden bıçakladı.

Birlikte yaşadığı eski eşi ve erkek arkadaşını bıçakladı, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Polat Ç. (34), kendisini aldattığı iddiasıyla beraber yaşadığı eski eşi Oya A.'nın (31) boğazını kesti, 5 yerinden bıçakladı. Oya A.'nın erkek arkadaşı Gökhan K.'yi de bıçaklayan Polat Ç., jandarmaya teslim oldu.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde oturan Polat Ç., boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya A.'nın kendisini aldattığından şüphelendi. Polat Ç., internetten indirdiği bir takip programını Oya A.'nın cep telefonuna yükledi. Bugün sabah saatlerinde Oya A.'nın cep telefonunu inceleyen Polat Ç., eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirledi. Polat Ç., zorladığı Oya A'nın, Gökhan K. ile görüştüğünü öğrendi. Polat Ç., daha sonra eski eşinin boğazını kesti, çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı.Oya A.'yı kan içinde evde bırakan Polat Ç., ardından Gökhan K.'nin iş yerine gitti. Gökhan K'yi iş yerinde göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Polat Ç., 34 RY 4269 plakalı otomobiliyle Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Polat Ç., jandarma komutanlığına girişte olayda kullandığı bıçağı teslim etti. Antalya'daki hastanelerde tedaviye alınan Oya A. ve Gökhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.


Antalya, Göynük, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:04 Kaynak: DHA
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