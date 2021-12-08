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Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! - Son Dakika

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!

08.12.2021 15:46
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı hamile Sezen Ünlü'yü öldüren A.Y'nin yargılanmasına başlandı. Ünlü'nün "Başka biriyle ilişkisi olduğunu, bebeğin kendisinden olmadığını" söylediğini öne süren A.Y, "Gözüm karardı, üzerimdeki bıçağı salladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Sezen yerdeydi" diye konuştu.

Tutuklu sanık A.Y, Sezen Ünlü ile birlikte yaşadıklarını, yaşından dolayı resmi nikah yapamadıklarını, aile arasında düğün yaptıklarını ve kendi ailesiyle beraber yaşamaya başladıklarını anlattı. A.Y, Ünlü'nün babasının kendilerini rahatsız ettiğini, ayrı eve çıkma konusunda da tartışma yaşadıklarını, babasının bir gün "Sezen'i akşama getireceğini" söyleyerek götürdüğünü sonra geri dönmediklerini savundu.

"KENDİME GELDİĞİMDE SEZEN YERDEYDİ"

Kendisi hakkında kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdıklarını öğrendiğini ifade eden A.Y, bir arkadaşlarından Ünlü'nün başkasıyla ilişkisinin bulunduğunu öğrendiğini iddia etti. Olay günü yanına gittiği Ünlü'nün "Başka biriyle ilişkisi olduğunu, bebeğin kendisinden olmadığını" söylediğini iddia eden A.Y, "Gözüm karardı, üzerimdeki bıçağı salladım. Keşke vurmasaydım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Sezen yerdeydi. 'Ambulans çağırın' diye bağırdım. Pişmanım." dedi.

"KIZIMA TECAVÜZ ETTİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Baba Serdar Ünlü ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ablam 2019'da kızımla sanığın arkadaşlığından bahsetti. Nişanlanmak istediğini söyledi. 'Olur' dedim. Sonra sanığın kızıma tecavüz ettiğini, o yüzden evlilik planları yaptıklarını öğrendim. Kızım bana 'Namus meselesi' dedi. 'Eğer sırf bunun için evlenmek istiyorsan bırak' dedim. Kızıma şiddet uyguluyordu. Yüzü gözü morluk içindeydi. Annesiyle diyaloğu olmamasına rağmen yaşadığı Kars'a gitmek istedi. Sanıktan kaçmak istiyormuş. Uzaklaştırma kararı aldırdım." diye konuştu.

"KAR MASKESİYLE GELDİ"

Olay günü Sezen Ünlü ile birlikte olan P.K. ve Y.K. çifti de tanık olarak dinlendi. Y.K, sanığın yanlarına kar maskesiyle geldiğini belirterek, "Maskeyi indirince sanık olduğunu anladık. Sezen'den sosyal medyasına girmesini istedi. Ardından konuşmak için biraz uzaklaştılar. Bağırma sesi duyunca yanlarına gittiğimizde Sezen yerde yatıyordu. Sanığın elinde bıçak vardı. Bizi cinayete ortak etmekle tehdit edip kaçtı. Polis ve ambulansı aradık." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini Bebek senden değil dedi, diye savundu!

Evlilik, Düğün, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 'Bebek senden değil' dedi, diye savundu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! - Son Dakika
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