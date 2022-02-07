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Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı

07.02.2022 11:32

Afyonkarahisar'da yaşayan Cemil Altıntaş, kocasından boşanan Elif Erkan ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak Elif Erkan daha sonra kocasına döndü. Karısının başka biriyle yaşadığı öğrenen Muhammed Ali Özcan isimli adam ise karısını yanına alarak Cemil Altıntaş'ın evine gitti. Burada çıkan tartışma sonucu Cemil Altıntaş, çifte pompalıyla ateş açtı.

Afyonkarahisar'da dün saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde meydana gelen olaya göre Elif Erkan, bir süre önce Muhammet Ali Özcan'dan boşandı. Özcan ve Erkan, daha sonra barışıp, ilişkilerini sürdürme kararı aldı. Çiftin ayrı kaldığı süreçte Erkan, iddiaya göre, Cemil Altıntaş ile birliktelik yaşadı.

KOCASI ÖĞRENİNCE ADAMIN EVİNE GİTMEK İSTEDİ

Bunu öğrenen Özcan, Altıntaş ile görüşmek için Erkan ile birlikte evine gitti. Özcan, bir süre Altıntaş ile konuştu. Tartışma çıkınca da Özcan ve Erkan, evden ayrıldı. Bunun üzerine Altıntaş, Özcan ve Erkan'a giriş kattaki evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı.

İKİSİ DE YARALANDI

Elif Erkan ve Muhammet Ali Özcan, çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Polis de Cemil Altıntaş'ı saldırıda kullandığı pompalı tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.

KADININ SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Saçmaların vücudunun ön bölümüne isabet ettiği Elif Erkan'ın sağlık durumunun kritik olduğu, göğüs bölgesinden yaralanan Muhammet Ali Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polisin soruşturması sürüyor.

Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasının evine döndü, çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
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Filistin Caddesi, Muhammet Ali, Elif Erkan, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı - Son Dakika
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