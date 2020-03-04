Birlikte yaşadığı kadına baltayla saldıran kişiye 14 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadına baltayla saldıran kişiye 14 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadına baltayla saldıran kişiye 14 yıl 3 ay hapis

6 saat önce

SULTANGAZİ'de 15 yıldır birlikte yaşadığı Asiye Akburak'a baltayla saldırarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Halis Bulucu hakkında karar çıktı.

Birlikte yaşadığı kadına baltayla saldıran kişiye 14 yıl 3 ay hapis, System.String[]
SULTANGAZİ'de 15 yıldır birlikte yaşadığı Asiye Akburak'a baltayla saldırarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Halis Bulucu hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Bulucu hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından toplam 14 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya,tutuklu sanık Halis Bulucu getirildi. Sanık Bulucu son savunmasında, öldürmek niyeti olmadığını ileri sürerek "Aniden gelişen tartışma sonrası, öfke anında kendimi kaybetmiş şekilde yaptığım bir eylemdir. Pişmanım, mağdurum" dedi. Müvekkilinin iki yıla yakın süredir tutuklu olduğunu ve bakmakla yükümlü olduğu 6 çocuğu olduğunu belirten sanık Bulucu'nun avukatı da beraat talebinde bulundu.

TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti sanık Halis Bulucu hakkında herhangi bir takdir indirimi uygulamadan "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl ve "Hakaret" suçundan 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanık Bulucu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sultangazi'de yaşayan Halis Bulucu ve birlikte yaşadığı Asiye Akburak ile arasında 3 Haziran 2018 günü tartışma yaşandı. İddialara göre, Halis Bulucu eşi Asiye Akburak'a baltayla saldırdı. Komşularının ambulansa ve polise haber vermesiyle Asiye Akburak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Halis Bulucu gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sanık Bulucu hakkında hazırlanan iddianamede, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından 9 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapis isteniyordu.


- İstanbul
Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi Son dakika: Yunan güvenlik güçleri sınırdaki göçmenlere ateş açtı: 1 ölü 5 yaralı Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:16:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Birlikte yaşadığı kadına baltayla saldıran kişiye 14 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]