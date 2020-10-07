Birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi yakalandı

07.10.2020 16:08

Şanlıurfa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği öne sürülen şüpheli ile yeğeni gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği öne sürülen şüpheli ile yeğeni gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'nde yaralı bir kadının yardım istediğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, üç çocuk annesi Suriye uyruklu M.N'yi vücudunda yara izleriyle buldu.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının vücudunda ezik ve kırıklar olduğu belirlendi.

M.N'nin dini nikahla birlikte yaşadığı İ.A, saklandığı bağ evinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

20 kişilik özel ekip araştırdı

Olayın detaylarının ortaya çıkartılması amacıyla Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 20 kişilik özel ekip oluşturuldu.

Mahallede geniş çaplı araştırma yapan ekip, kadının tutulduğu apartmanı tespit etti. Binanın damındaki küçük bir barakada yastık ile halıda kan izleri ve bazı suç aletlerine rastlayan ekip, M.N'nin burada işkenceye maruz kaldığını belirledi.

Şüphelinin yeğeni de gözaltında

Ekipler, daha sonra İ.A'nın yeğeni H.A'yı da soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İ.A. adliyeye sevk edilirken, H.A'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören M.N'nin, ayrılmak istediği için İ.A. tarafından işkenceye uğradığı iddia edildi.

Birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi yakalandı
Birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi yakalandı
Birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi yakalandı
Birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa, Suriye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

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