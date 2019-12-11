Birlikte yaşadığı kadına tüfekle ateş açan şüpheli: Amacım korkutmaktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadına tüfekle ateş açan şüpheli: Amacım korkutmaktı - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadına tüfekle ateş açan şüpheli: Amacım korkutmaktı

6 saat önce

BOLU'da, dini nikahla birlikte yaşadığı, 1 çocuğunun annesi Sevgi Ö.'nün yanına otomobiliyle yaklaşıp, pompalı tüfekle 3 el ateş açan Recai B., adliyeye sevk edildi.

Birlikte yaşadığı kadına tüfekle ateş açan şüpheli: Amacım korkutmaktı, System.String[]

BOLU'da, dini nikahla birlikte yaşadığı, 1 çocuğunun annesi Sevgi Ö.'nün yanına otomobiliyle yaklaşıp, pompalı tüfekle 3 el ateş açan Recai B., adliyeye sevk edildi. Saldırıdan yara almadan kurtulup, Recai B.'den şikayetçi olan Sevgi Ö. için koruma kararı çıkarıldı. Recai B.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Amacım korkutmaktı" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bartın'da oturan ve dini nikahla birlikte yaşadığı Recai B.'den şiddet gördüğünü belirten Sevgi Ö., bir süre önce, çocuğuyla Bolu'daki ailesinin yanına geldi. Sevgi Ö., Recai B.'nin dönmesi için çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Bolu'ya gelen Recai B., Sevgi Ö.'yü otomobiliyle takip etmeye başladı. Recai B., karanlık sokakta araçla yanına yaklaştığı Sevgi Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saçmalar, Sevgi Ö.'nün birkaç metre arkasındaki ağaca isabet etti. Sevgi Ö., saldırıdan yaralanmadan kurtulurken, Recai B. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, kovalamaca sonucu kısa sürede Recai B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Sevgi Ö., Recai B.'den şikayetçi oldu. Kadın hakkında koruma kararı çıkarılırken, Recai B. için ise Sevgi Ö.'ye yönelik uzaklaştırma kararı verildi.

'ÖLDÜRME YA DA YARALAMA AMACIM YOKTU'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Recai B., güvenlik amacıyla çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. Recai B.'nin, emniyetteki sorgusunda, "Dini nikahlı eşimle bir süre önce kavga ettik. Eşim Bolu'ya ailesinin yanına gelmişti. Dün de kendisiyle barışmak için yanına gittim. Onu çok seviyorum. Barışmak için konuşmak istedim. Teklifimi kabul etmedi. Beni görmek istemediğini söyledi. Ben de o an sinirle tüfekle 3 el ateş açtım. Amacım korkutmaktı. Yaşadığım üzüntü nedeniyle ne yaptığımı bilmiyordum. Kesinlikle öldürme ya da yaralama gibi bir amacım yoktu. Zaten eşim de herhangi bir yara almadı. Ben kendimi öldürmek istiyorum. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım" dediği öğrenildi.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesir'deki deprem sonrası vatandaşlar geceyi ateş başında geçirdi
Bomba iddia! Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlilik şartıyla barıştı Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü!

Son Dakika Haberleri
01:05 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (3) - Son Dakika
01:02 Trump'tan Yahudiliği "etnik köken" olarak tanıyan başkanlık kararnamesi - Son Dakika
01:02 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
01:00 İspanya'da hükümet kurma görevi sosyalist lider Pedro Sanchez'in - Son Dakika
00:57 Kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 01:06:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Birlikte yaşadığı kadına tüfekle ateş açan şüpheli: Amacım korkutmaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]