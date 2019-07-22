Son Dakika Haberleri: Birlikte yaşadığı kadını 10 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı
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Birlikte yaşadığı kadını 10 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı

53 dakika önce

Aksaray'da, Afganistan uyruklu bir kişi, birlikte yaşadığı aynı uyruklu kadını çıkan tartışma sonrası 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Birlikte yaşadığı kadını 10 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı, System.String[]
Aksaray'da, Afganistan uyruklu bir kişi, birlikte yaşadığı aynı uyruklu kadını çıkan tartışma sonrası 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Hamidullah Amini (28), birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu Şebnem Gaffur (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hamidullah Amini mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Şebnem Gaffur'u 10 yerinden bıçakladı. Mahalle sakinlerinin çığlıkları duyması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahsı elleri kan içinde gözaltına aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan ve 10 yerinden bıçaklandığı belirlenen kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli Hamidullah Amini Aksaray Adliyesine sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde yaptığı incelemede bıçağın kırıldığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY
Afganistan, Kalealtı, Hamidiye, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
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