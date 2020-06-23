Birlikte yaşadığı kadını 9 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadını 9 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis

ESKİŞEHİR'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), vücudunun 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Tacettin Yağız (42) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), vücudunun 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Tacettin Yağız (42) müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yağız, son savunmasında, "Çok pişmanım" dedi.

Olay, geçen yıl ağustos ayında, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Tacettin Yağız, 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla 9 yerinden bıçakladı. Ardından da psikiyatri doktorunun vermiş olduğu ilaçtan içip, aynı bıçakla intihara kalkıştı bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Ülviye İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Tacettin Yağız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Yağız, tutuklandı.Hakkında 'kasten öldürmek' suçundan dava açılan Yağız, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, "Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Tacettin Yağız'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Şirintepe, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:40 Kaynak: DHA

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