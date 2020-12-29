Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ADANA'da, dini nikahla birlikte yaşadığı vatandaşı Kevser El-İsa Hasan'ı (20) kıskançlık nedeniyle balkonda dövüp, banyoda bıçaklayarak, yaralayan Suriyeli İmad El-Mansur Muhammet Suphi (39), mahkemece tutuklandı. Sırtından ve belinden bıçaklanan genç kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, pazar günü saat 14.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Bir süre önce dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan Suriye uyruklu Kevser El-İsa Hasan ile İmad El-Mansur Muhammet Suphi'nin, kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı iddia edildi. Genç kadının balkona dahi çıkmasını istemediği öne sürülen Suphi, gece saatlerinde Kevser El-İsa Hasan ile yine kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Kevser El-İsa Hasan, balkona çıktı. Bunu gören Suphi, kadını balkonda dövmeye başladı. Kevser El-İsa Hasan'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları, polise bildirdi. Bu sırada Suphi, genç kadını banyoya götürerek, defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İmad El-Mansur Muhammet Suphi'yi gözaltına aldı. Belinden ve sırtından yaralanan Kevser El-İsa Hasan ise sağlık görevlilerince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis merkezine götürülen İmad El-Mansur Muhammet Suphi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kevser El-İsa Hasan'ın ise hastanedeki tedavisine devam edildiği öğrenildi.