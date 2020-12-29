Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan şüpheli tutuklandı

29.12.2020 10:20
Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

ADANA'da, dini nikahla birlikte yaşadığı vatandaşı Kevser El-İsa Hasan'ı (20) kıskançlık nedeniyle balkonda dövüp, banyoda bıçaklayarak, yaralayan Suriyeli İmad El-Mansur Muhammet Suphi (39), mahkemece tutuklandı.

ADANA'da, dini nikahla birlikte yaşadığı vatandaşı Kevser El-İsa Hasan'ı (20) kıskançlık nedeniyle balkonda dövüp, banyoda bıçaklayarak, yaralayan Suriyeli İmad El-Mansur Muhammet Suphi (39), mahkemece tutuklandı. Sırtından ve belinden bıçaklanan genç kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, pazar günü saat 14.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Bir süre önce dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan Suriye uyruklu Kevser El-İsa Hasan ile İmad El-Mansur Muhammet Suphi'nin, kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı iddia edildi. Genç kadının balkona dahi çıkmasını istemediği öne sürülen Suphi, gece saatlerinde Kevser El-İsa Hasan ile yine kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Kevser El-İsa Hasan, balkona çıktı. Bunu gören Suphi, kadını balkonda dövmeye başladı. Kevser El-İsa Hasan'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları, polise bildirdi. Bu sırada Suphi, genç kadını banyoya götürerek, defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İmad El-Mansur Muhammet Suphi'yi gözaltına aldı. Belinden ve sırtından yaralanan Kevser El-İsa Hasan ise sağlık görevlilerince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis merkezine götürülen İmad El-Mansur Muhammet Suphi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kevser El-İsa Hasan'ın ise hastanedeki tedavisine devam edildiği öğrenildi.


Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Bahçelievler Mahallesi, Suriyeli, Pazar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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