Birlikte yaşadığı kadını baltayla yaralayan zanlıya 14 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadını baltayla yaralayan zanlıya 14 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadını baltayla yaralayan zanlıya 14 yıl 3 ay hapis

6 saat önce

Birlikte yaşadığı kadını baltayla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Halis Bulucu, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Birlikte yaşadığı kadını baltayla yaralayan zanlıya 14 yıl 3 ay hapis, System.String[]

Birlikte yaşadığı kadını baltayla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Halis Bulucu, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halis Bulucu katıldı, Müdahil kurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını da bir avukat temsil etti.

Son sözleri sorulan sanık Bulucu, "Tartışma sonrası bir öfke anında kendimi kaybetmiş şekilde yaptığım bir eylemdir. Pişmanım." dedi.

Sanık avukatı ise 2 yıla yakın süredir tutuklu olan, 6 çocuğu ve bakmakla yükümlü olduğu 2 "eşi" bulunan müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, öldürme kastı olsa baltanın kesici tarafıyla vurması gerektiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, zanlının "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl ve "hakaret" suçundan da 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Verdiği cezada herhangi bir indirim yoluna gitmeyen heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

İddianamede sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs ve hakaret" suçlarından 9 yıl 3 ay ile 17 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet
Erdoğan, kendisine hakaret eden CHP'li Özkoç'a maddi manevi tazminat davası açacak Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:24:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Birlikte yaşadığı kadını baltayla yaralayan zanlıya 14 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]