Birlikte yaşadığı kadını baltayla yaralayan sanığa 17 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Sultangazi'de, birlikte yaşadığı Asiye A.'yı baltayla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Halis B'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 9 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halis B. ile avukatı Mehmet Turantaylak katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Halis B.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 9 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı Asiye A'nın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumundan istenen raporun ulaştığını, Asiye A'nın aldığı darbe nedeniyle yaşamının tehlikeye sokulduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Sanık ve avukatı, esasa ilişkin mütalaa ile Adli Tıp Kurumu raporuna karşın savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Taraflara savunma hazırlamaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Halis B.ile birlikte yaşadığı Asiye A. arasında 3 Haziran 2018'de tartışma çıktığı, Halis B'nin Asiye A'ya baltayla saldırıp yaraladığı anlatılıyor. İddianamede sanığın " Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından 9 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.