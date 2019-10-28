Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi Deliçay 2. Sokak'taki evde birlikte yaşayan A.A. ile 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, Tokgöz'ü bıçaklayarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.