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Birlikte yaşadığı kadını boğan şüpheli tutuklandı

37 dakika önce

Kütahya'da birlikte yaşadığı kadını boğduktan bir gün sonra polis merkezine giderek cinayeti itiraf eden zanlı tutuklandı.

Birlikte yaşadığı kadını boğan şüpheli tutuklandı, System.String[]
Kütahya'da birlikte yaşadığı kadını boğduktan bir gün sonra polis merkezine giderek cinayeti itiraf eden zanlı tutuklandı.
Maltepe Mahallesi'ndeki birlikte yaşadığı evde Fatma Yılmaz'ı (45) boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan, termal otelde masörlük yapan Zeki K'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kütahya'da dün Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezine giden Zeki K, bir gün önce tartıştığı Yılmaz'ı birlikte yaşadıkları Maltepe Mahallesi'ndeki evde boğarak öldürdüğünü söylemiş, ihbar üzerine adrese giden ekipler, kadının cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Zeki K. ve Yılmaz'ın başkalarıyla evliliklerinin sürdüğü, kadının boşanma sürecinde olduğu belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:40 Kaynak: AA
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