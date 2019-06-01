Birlikte yaşadığı kadını boğan şüpheli tutuklandı
37 dakika önce
Kütahya'da birlikte yaşadığı kadını boğduktan bir gün sonra polis merkezine giderek cinayeti itiraf eden zanlı tutuklandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:40 Kaynak: AA
'da birlikte yaşadığı kadını boğduktan bir gün sonra polis merkezine giderek cinayeti itiraf eden zanlı tutuklandı. Maltepe Mahallesi
'ndeki birlikte yaşadığı evde Fatma Yılmaz
'ı (45) boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan, termal otelde masörlük yapan Zeki K'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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Merkezine giden Zeki K, bir gün önce tartıştığı Yılmaz'ı birlikte yaşadıkları Maltepe Mahallesi'ndeki evde boğarak öldürdüğünü söylemiş, ihbar üzerine adrese giden ekipler, kadının cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Zeki K. ve Yılmaz'ın başkalarıyla evliliklerinin sürdüğü, kadının boşanma sürecinde olduğu belirtilmişti.
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