Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren kişiye 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Üsküdar'da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sabri Barçağ ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulundu.

Son savunması alınan sanık Sabri Barçağ, "Öldürmek istememiştim, böyle bir niyetim yoktu. Kendisinden ayrılmıştım, ailesine teslim etmiştim. Keşke bunlar yaşanmasaydı." dedi.

Sanığın avukatı Serhat Ağırbaş da müvekkilinin öldürdüğü Güneş Karaçuban'ın İstanbul'a geldikten sonra çalışmak istediğini, bu yüzden aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Müvekkilime saldırgan davranmıştır. Yüzüne tükürmüş ve bunun üzerine müvekkilim de boğazını sıkmıştır. Müvekkilim evden ayrılıp sakinleşmesini beklemiş, eve geri geldiğinde de öldüğünü görmüştür. Bu nedenle canavarca hisle öldürmediği sabittir." ifadelerini kullandı.

Güneş Karaçuban'ın ailesinin avukatı Selin Nakıpoğlu ise sanığın canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını, ayrıca indirim hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Berrak Yıldırım ise sanığın canavarca hisle kasten öldürme suçunu işlediğini, bu nedenle üst sınırdan ceza verilmesini ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mamkeme heyeti, sanık Sabri Barçağ'ı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın suç kastının yoğunluğunu, somut olayın içeriğini ve haksızlık içeren eylemin niteliğini dikkate alan mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de davamına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Sabri Barçağ'ın 21 Temmuz' 2018'de Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak'ta bulunan evde Güneş Karaçuban'ı boğarak öldürdüğü anlatılmıştı.

Sanık Barçağ'ın savcılık ifadesinde ölen Güneş Karaçuban'ın 11 yıllık eşi olduğunu, aralarında resmi nikah olmadığını ve 2 çocukları bulunduğunu belirterek, "Zaman zaman eşimle aramızda eve geç gelmesi sebebiyle tartışmalar yaşanırdı. Ancak son birkaç aydır eşim, daha fazla eve geç gelmeye başlamıştı. Ben sebebini öğrenmek istediğimde bana hakaret içerikli sözler söylüyordu. Ben eşimi seviyordum. Eşim de beni seviyordu. Pişmanım. Keşke bu durum yaşanmasaydı." beyanında bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, şüpheli Barçağ'ın "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.