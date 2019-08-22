Son Dakika Haberleri: Birlikte yaşadığı kadını,demir çubukla bayıltana kadar dövdü
Son Dakika Güncel Haber

Birlikte yaşadığı kadını,demir çubukla bayıltana kadar dövdü

36 dakika önce

ANTALYA'da, 2 çocuk babası Ali Y. (30), birlikte yaşadığı Serpil Ü.'yü yüzmek için gittikleri deniz kenarında, demir çubukla bayıltana kadar dövdü.

Birlikte yaşadığı kadını,demir çubukla bayıltana kadar dövdü, System.String[]
ANTALYA'da, 2 çocuk babası Ali Y. (30), birlikte yaşadığı Serpil Ü.'yü yüzmek için gittikleri deniz kenarında, demir çubukla bayıltana kadar dövdü. Gözaltına alınan Ali Y., "Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm" dedi.
Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Antalya Yaşam Sahil Parkı'ndaki Yelken Kulübü önünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Y., 2 çocuğu ve birlikte yaşadığı Serpil Ü. ile yüzmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi. Ali Y. ve Serpil Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serpil Ü., eline geçirdiği demir çubuğu Ali Y.'nin başına vurdu.Yaralanan Ali Y. de aynı demir çubukla Serpil Ü.'ye saldırdı.
BAYILTANA KADAR DÖVDÜ
Ali Y., çocuklarının ve sahildekilerin gözleri önünde, demir çubuğu dakikalarca Serpil Ü.'ye vurdu. Serpil Ü., aldığı darbelerin etkisiyle bayılırken, Ali Y. çocuklarını alıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serpil Ü., ilk müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, Ali Y.'yi kısa sürede yakaladı.
Sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürülen Ali Y., "Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm" dedi.


Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üsküdar'da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada
'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti Son dakika! Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:32:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birlikte yaşadığı kadını,demir çubukla bayıltana kadar dövdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]