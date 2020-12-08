Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi

Mersin'de birlikte yaşadığı iddia edilen kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, zanlının, pazar gününden bu yana ceset başında beklediği öğrenildi

MERSİN - Mersin'de birlikte yaşadığı iddia edilen 38 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, zanlının, pazar gününden bu yana ceset başında beklediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Kübra Sitesindeki bir daireden kötü kokular geldiğini fark eden site sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, kokunun, sitenin C bloğundaki ikinci katında bulunan daireden geldiğini belirledi. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, bir kadının yerde yatan cesediyle karşılaşırken, şüpheli İsmet Ç.'yi decesedin başında yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 38 yaşındaki Tüba Ateş'in günler öncesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Zanlı İsmet Ç.'nin cinayeti pazar günü işledi, iki günden bu yana da cesetle birlikte aynı evde beklediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.