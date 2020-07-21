Birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakim karşısında - Son Dakika

Maltepe'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdulselam Günay ile hayatını kaybeden Didem Mengü'nün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Abdulselam Günay, olay nedeniyle pişman olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Öldürme kastım yoktu. 10 yılı aşkın bir süredir aramızda ilişki vardı. Olay günü, kendisi ile görüşmek istediğimi söyleyince kabul etti. Ona, eşimden boşanma arifesinde olduğumu söyledim. Çocuklarımı özlemime dair konuştum. Bunu söylediğim an kalktı ve masanın üzerindeki kül tablasını alıp bana fırlattı. Parke taşını bir anda Didem'in elinde gördüm. Bu taşı elinden aldım. O an kendisine vurmadım. Sol eli ile sağ gözüme hamle yaptı. Kendisini itekledim. Daha sonra yatağın başında duran kol çantasına hamle yaptı. Ben de onu etkisiz kılmak adına yavaşça parke taşı ile başına vurdum. Yere düşünce ona sarıldım. 'Kurban olayım yapma.' diye konuştum."

Didem Mengü'nün kendisine hakaret içerikli konuştuğunu öne süren sanık Günay, "Onu yatağın üzerine doğru attım. O ara gözüme ilişen cam perdesindeki askı ile ellerini bağlamak isterken boynuna doladım. Hareketsiz kaldığını görünce şoke oldum. Şuurum gitti. Şuursuzca maktulü valize koymuşum. Akabinde o korku ile evi terk ettim. Cep telefonunu alarak çöpe attım. Otomobilini de alıp evden uzaklaştırdım. Ertesi gün kendime gelir gibi oldum. Tekrar eve gittim. Manzarayı görünce tekrar kendimden geçtim. Sonra polislere teslim oldum." ifadelerini kullandı.

Söz alan müşteki Serpil Aksal Köseoğlu da, "Ben Didem'in annesiyim. Sanığı tanımıyorum. Didem bana sanıktan hiç bahsetmedi. En ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum. Kızım bavul içerisine tıkılmış halde bulundu." diye konuştu.

Bu sırada sanık Abdulselam Günay'a yönelik tepki gösteren anne Serpil Aksal Köseoğlu, "Biz yandık, senin de canın yansın." diye bağırdı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdulsalem Günay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Abdulselam Günay ile Didem Mengü'nün uzun zamandır tanıştıkları, olay günü olan 9 Aralık 2019 tarihinde ise Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan adreste buluşmaya karar verdikleri anlatıldı.

İkilinin dairede bulundukları sırada aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, sanığın tartışma sırasında Didem Mengü'nün kafasına parke taşı ile vurduğu, akabinde boğazını bağla sıkmak suretiye öldürdüğü, olayın ardından da cesedi daireden çıkarmak için bavul içine koyduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Abdulselam Günay'ın binanın içindeki güvenlik kameraları nedeniyle yakalanacağını anlayarak bavulu daireden çıkaramadığı, kendisi daireden ayrılarak Didem Mengü'nün cep telefonunu Kartal'daki bir çöp konteynırına attığı kaydedildi.

Günay'ın daha sonra emniyete giderek teslim olduğu bilgisi verilen iddianamade, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.