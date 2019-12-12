Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polise teslim oldu - Son Dakika
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Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polise teslim oldu

6 saat önce

Maltepe'de birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polis merkezine teslim olan şüpheli, cinayet işlediğini itiraf etti.

Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polise teslim oldu, System.String[]

Maltepe'de birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polis merkezine teslim olan şüpheli, cinayet işlediğini itiraf etti.

Alınan bilgiye göre, müteahhit Abdulselam G. (29), polis merkezine giderek iki gün önce tartışığı Didem Mengü'yü (30), Cevizli Mahallesinde birlikte yaşadıkları evde başını duvara ve yere çarparak öldürdüğünü söyledi.

Olayın gerçekleştiği adreste inceleme yapan polis ekipleri, kadının bavula konulmuş cansız bedeniyle karşılaştı.

Başka bir kadınla evli, ancak boşanma aşamasında olduğu da anlaşılan şüpheli Abdulselam G, adliyeye sevk edildi.

Kadının cesedi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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