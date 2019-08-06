Son Dakika Haberleri: Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı: Bıçakladığımı hatırlamıyorum (2)
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Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı: Bıçakladığımı hatırlamıyorum (2)

26 dakika önce

TUTUKLANDIEskişehir'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), aralarında çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tacettin Yağız (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı: Bıçakladığımı hatırlamıyorum (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Eskişehir'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), aralarında çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tacettin Yağız (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:07 Kaynak: DHA
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