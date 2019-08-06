Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı: Bıçakladığımı hatırlamıyorum (2)
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TUTUKLANDIEskişehir'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), aralarında çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tacettin Yağız (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:07 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Eskişehir'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), aralarında çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tacettin Yağız (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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