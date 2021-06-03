Birlikte yaşadığı kadını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de, bir dönem birlikte yaşadığı kadını bıçaklayıp üzerine kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 14 yıl hapis cezası hükmü istinaf mahkemesince bozulan sanığın, yeniden yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Ülker ve avukatı ile müşteki Kübra Tayfur katıldı.

Mahkeme başkanı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin, Adli Tıp Kurumu'ndan müştekiyle ilgili rapor alınmaması nedeniyle davayı bozduğunu hatırlattı.

Söz verilen sanık Ersin Ülker, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu savunarak, "Talihsiz bir kazadan dolayı 2 yıldır tutukluyum. Çocuklarım mağdur. Çocuklarıma hasta annem bakıyor. Tedavi görmesi gerekmektedir. Bu sebeplerden en azından ev hapis verilmesini talep ediyorum. Ev hapsi verilirse annem hastaneye gidebilir, ben de evde çocuklarıma bakabilirim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, olayda yaralanan müşteki Kübra Tayfur'un Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında konuşan Kübra Tayfur, iki sene önce dini nikahlı eşi tarafından kızgın yağ ile yakıldığını anlatarak, "Davamı geri çekmiştim. Çocuklarımız için vazgeçmiştim. Ama bugün öyle bir şey oldu ki beni isteyerek yaktığını herkesin bilmesini istiyorum. Sanık duruşmada çocukların mağdur olduğunu söyledi. Çocuklar onun yüzünden mağdur oldu. Eğer bana zarar vermeseydi. Biz zaten çocuklarımla mutluyduk. Hiç kimseye de gerek yoktu." ifadelerini kullandı.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Kübra Tayfur ile sanık Ersin Ülker'in 2015'te resmi nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladıkları, iki çocuklarının olduğu anlatılıyor.

Olay tarihi 15 Eylül 2019'dan 9 ay önce geçimsizlik nedeniyle Kübra Tayfur'un Halkalı'da bir eve taşındığı belirtilen iddianamede, olay günü akşam saatlerinde kadın evinde uyurken, sanığın açık camdan içeriye girip boynundan tuttuğu, "Beni polise nasıl ihbar edersin?" diyerek kadını sol bacağından bıçakla yaraladığı aktarılıyor.

Sanık Ülker'in önceden hazırladığı çaydanlıktaki kızgın yağı Kübra Tayfur'un yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtığı ifade edilen iddianamede, müştekinin vücudunun çeşitli yerlerde ikinci derece yanık oluştuğu, kesiler bulunduğu ve yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanık Ersin Ülker'in "canavarca hisle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Konuya ilişkin Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sırasında müşteki Kübra Tayfur şikayetinden vazgeçmişti.

Mahkeme, sanık Ülker'i "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl olmak üzere 14 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığın sabıkalı hali ve verilen cezanın haddi gözetilerek indirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adli Tıp Kurumu'ndan müştekiyle ilgili rapor alınmaması nedeniyle bozma kararı vermişti.