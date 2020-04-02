Birlikte yaşadığı kadını önce dövdü, sonra tabancayla vurdu - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, Abdurrahman E., birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Ruba S.'yi dövdükten sonra tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Olaydan sonra kaçan Abdurrahman E., bekçiler tarafından yakalandı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki Rabia Meydanı'nda gece yarısı yaşanan olay şöyle gelişti:

Abdurrahman E. ile Suriyeli Ruba S., birlikte yaşadıkları evde tartıştı. Tartışmanın ardından Ruba S., evden çıktı. Abdurrahman E. de peşinden gitti. Meydanda devam eden tartışma sırasında Abdurrahman E., kadını dövdü. Ardından da üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, Ruba S.'ye ateşledi. Abdurrahman E. kaçarken, bacağından vurulan Ruba S.'nin yardımına vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, yakında bulunan özel hastaneye götürüldü.

Saldırgan Abdurrahman E. ise bekçiler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Şanlıurfa