Son Dakika Haberleri: Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (2)

Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (2)

1 saat önce

ŞÜPHELİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARUşak'ın Banaz ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında, daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin alıp, olaya müdahale eden polis memurunu şehit eden, kendisi de vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.

Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (2), System.String[]
ŞÜPHELİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR

Uşak'ın Banaz ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında, daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin alıp, olaya müdahale eden polis memurunu şehit eden, kendisi de vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. 

Polis ekiplerinin gelen ihbar üzerine adrese gittiği, rehin alınan kadının kızının polise kapıyı açtığı bildirildi. İçeri giren polis memuru olaya müdahale edince, kadının başına tabanca dayayan şüpheli tarafından göğüs boşluğundan vurularak şehit edildi. Bunun üzerine eve giren diğer polisler, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Ramazan ÇETİN/UŞAK,

===================

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:43 Kaynak: DHA

Uşak, Banaz, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Alan Zanlı, Bir Polisi Şehit Etti

Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 11:02:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]