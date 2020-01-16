Birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Hançerli Mahallesi'ndeki İlkadım Kaymakamlığının arkasında 4 yıldır birlikte yaşadığı Güldane K'yi (40) silahla yaralayan Duran A'nın (42) Gazi Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Güldane K'nin Gazi Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Tartıştığı Güldane K'yi dün silahla yaralayan Duran A, kaymakamlıkta görevli polis memuru tarafından yakalanmıştı.

Birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi tutuklandı

İlkadım, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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