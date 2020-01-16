Birlikte yaşadığı kadını sokakta bacağından vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadını sokakta bacağından vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadını sokakta bacağından vuran şüpheli tutuklandı

6 saat önce

SAMSUN'da, bir süredir birlikte yaşadığı Güldane K.'yi (40) sokak ortasında tabancayla bacağından vurarak, yaralayan Duran Aydemir (42), mahkemece tutuklandı.

Birlikte yaşadığı kadını sokakta bacağından vuran şüpheli tutuklandı, System.String[]

SAMSUN'da, bir süredir birlikte yaşadığı Güldane K.'yi (40) sokak ortasında tabancayla bacağından vurarak, yaralayan Duran Aydemir (42), mahkemece tutuklandı. Polise verdiği ifadede, Aydemir'in tehditlerine maruz kaldığını belirten Güldane K.'nin hastanede tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Duran Aydemir, iddiaya göre, 4 yıldır birlikte yaşadığı Güldane K. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce Aydemir, sokak ortasında tabancayla Güldane K.'ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Güldane K., sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güldane K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine devam edildiği belirtildi. Kaymakamlıkta görevli polis memuru tarafından yakalanan Duran Aydemir ise Gazi Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Güldane K.'nin, polise verdiği ifadede, ayrılmak istediği ve eski eşinin kuzeni olduğunu belirttiği Duran Aydemir tarafından bir süredir tehdit edildiğini söylediği öğrenildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
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