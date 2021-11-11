Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının üzerinde sigara söndürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızını darbettiği ve vücudunda sigara söndürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ'da doğum yapmak üzere olan K.Ç'nin evine giden 112 Acil Servis ekipleri, burada vücudunda morluk ve yara izleri bulunan bir çocuk olduğunu fark etti.

Kadınla birlikte çocuğu da hastaneye getiren sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesine başvurulan kadın, birlikte yaşadığı Y.C.Ü'nün, ayrıldığı eşinden olan kızını darbettiğini ve çocuğun vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Y.C.Ü, emniyetteki ifadesinde, çocuğu kendisinin değil, zaman zaman birlikte kaldığı anneanne ve teyzesinin darbettiğini öne sürdü.

Taksi şoförü olduğu öğrenilen Y.C.Ü, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, emniyetteki ifadesini tekrarladı.

Kadın ise önceki ifadesini geri alarak Y.C.Ü'nün çocuğa zarar vermediğini iddia etti. Anne K.Ç, çocuğunun nasıl yaralandığını bilmediğini söyledi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.C.Ü, "kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama" ve "eziyet" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuğun vücudundaki yanık yaralarının ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.