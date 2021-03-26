Birlikte yaşadığı kadının babasını silahla öldüren sanık müebbet ve 35 yıla kadar hapisle yargılanacak - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadının babasını silahla öldüren sanık müebbet ve 35 yıla kadar hapisle yargılanacak

26.03.2021 12:41
Birlikte yaşadığı kadının babasını silahla öldüren sanık müebbet ve 35 yıla kadar hapisle yargılanacak, System.String[]

Konya'nın Çumra ilçesinde birlikte yaşarken kendisini terk edip ailesinin evine yerleşen kadının babasını tüfekle öldüren, kadını ve oğlunu da öldürme teşebbüsünde bulunan tutuklu sanık, müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Konya'nın Çumra ilçesinde birlikte yaşarken kendisini terk edip ailesinin evine yerleşen kadının babasını tüfekle öldüren, kadını ve oğlunu da öldürme teşebbüsünde bulunan tutuklu sanık, müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık Turgay Koç'un İbrahim Özer'i "kasten öldürmek"ten müebbet, birlikte yaşadığı Hatice Özer'e karşı "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 15 yıla kadar, oğlu M.K'ye yönelik de "alt soy akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, sanık Koç'un 9 Ekim 2020'de başka suçtan girdiği cezaevinden çıktıktan sonra Hatice Özer'le kıskançlık yüzünden tartıştığı, kadının 3 çocuğunu da yanına alıp babaevine döndüğü belirtildi.

Haksız tahrik uygulanmaması istendi

Kadının, babası İbrahim Özer'in evine yerleşmesinden sonra sanığın "çocuklarını görme, ailesini eve geri döndürme" bahanesiyle Hatice Özer ve çocuklarını rahatsız etmeye başladığı bildirilen iddianamede, "Olay günü müşteki Hatice Özer'in fabrikada işte olduğu sırada Turgay Koç'un, oğlu M.K'yi telefonla arayarak annesinin işe giriş çıkış saatlerini sorduğu, 'Sizi almaya geleceğim. Eğer gelmezseniz annenizi de sizi de öldüreceğim.' dediği, aynı gün Koç'un, müştekinin ablası H.L'nin evinin önüne geldiği, babasıyla karşılaştığı, tartıştığı İbrahim Özer'i av tüfeğiyle başından vurarak öldürdüğü anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Her ne kadar sanığın ifadesinde maktulün kendisine küfrettiği ve tükürdüğü iddiası varsa da bu duruma ilişkin dosyada herhangi bir delil bulunmamıştır. Bu nedenle sanık açısından haksız tahrik indiriminin uygulama koşullarının olmadığı belirlenmiştir." görüşüne yer verilen iddianamede, İbrahim Özer'i öldürmekle yetinmeyen sanığın cinayeti işledikten sonra Hatice Özer ve çocuklarının bulunduğu eve balkondan girdiği, bu sırada kadının çocuklarını da alarak mutfağa kaçtığı, kapıyı kilitleyerek kendilerini korumaya çalıştıkları anlatıldı.

Sanığın tekme darbeleriyle kapıyı kırdığı, kapıda oluşan delikten tüfeğinin namlusunu Hatice Özer ve çocuklara doğrulttuğu belirtilen iddianamede, "Sanığın müşteki ve çocukları görerek silah teşhir etmesi ve doğrultması eylemi, başlı başına müşteki ve mağdur çocuklara karşı silahla tehdit suçunu oluşturmuştur." tespiti yapıldı.

Hatice Özer'in yaşadığı olay karşısında çocuklara zarar gelmesinden korkarak kapıyı açtığı, 12 yaşındaki M.K. hariç, çocukların evin dışına kaçtıkları, kadının sanığa karşı direndiği kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin bu eylemleri değerlendirilmiş, Hatice Özer ve M.K'yi kasten öldürmeye teşebbüs ettiği, zira Özer'nin refleksle yaptığı hareket olmasa tüfek saçmalarının muhakkak her ikisine de isabet edeceği, sanığın av tüfeğini tekrar doldurması da göz önünde bulundurulduğunda, müştekiye ve alt soy M.K'ye karşı kasten öldürme saikiyle hareket ettiğinin, elinde olmayan nedenlerle öldürme eylemini gerçekleştiremediğinin kabul edilmesi gerektiği düşünülmüştür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çumra ilçesinde Turgay Koç ile birlikte yaşadığı Hatice Özer, bilinmeyen nedenle tartışmış, evi terk eden kadın, ailesinin yanına yerleşmişti. Koç, 27 Ekim 2020'de tartıştığı kadının babası İbrahim Özer'i tüfekle başından vurarak öldürmüştü.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Koç, tutuklanmıştı.

İbrahim Özer, Hatice Özer, Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadının babasını silahla öldüren sanık müebbet ve 35 yıla kadar hapisle yargılanacak - Son Dakika


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