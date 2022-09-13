Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Rasıl S., dini nikahla birlikte yaşadığı, önceki evliliğinden 1 çocuğu bulunan Ezgi Deler'i dövüp, evden ayrıldı. Sesleri duyup eve gelen komşuları, Deler'i kanlar içinde bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Ezgi Deler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Deler'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelisi Rasıl S.'yi kısa sürede yakalayarak, emniyete götürdü.Ezgi Deler'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Babaevine getirilen Deler'in cenazesi, daha sonra Ceyhan Yeni Mezarlık'a götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Ezgi Deler, gözyaşlarıyla toprağa verildi.Rasıl S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN EZGİ, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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