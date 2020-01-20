Birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın öldü - Son Dakika
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Birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın öldü

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın öldü, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 54. Sokak'taki bir evde silahla ateş edildiği ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, yatak odasında yerde hareketsiz yatan Zübeyde Duran'ın, silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Zübeyde Duran'ın çocuğu ifadesinde, annesinin birlikte yaşadığı M.E'nin eve geldiğini, ardından silah sesi duyulduğunu ve daha sonra bu kişinin evden ayrıldığını belirtti.

Polis, kadını silahla vurduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çayırova, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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