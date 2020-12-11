Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı

11.12.2020 16:27
Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı, System.String[]

Eskişehir'de birlikte yaşadığı kişinin kardeşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın, hakim karşısına çıktı.

Eskişehir'de birlikte yaşadığı kişinin kardeşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın, hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Müjde D. (24) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken maktul İsmail Efe'nin (33) yakınları ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık, olay günü evde çıkan ailevi bir tartışma nedeniyle kavganın büyüdüğünü, maktul Efe'nin kendisine kavga esnasında yumruk attığını ve bir süre boğuştuklarını, bıçağın arbede anında saplanmış olabileceğini anlatarak suçsuz olduğunu söyledi.

Tutuksuz yargılanma talebinde bulunan sanık Müjde D. şöyle konuştu:

"Kayınbabam İzmir'den bize misafirliğe gelmişti. Evde oturuyorduk. Kapı çaldı, İsmail Efe elinde şişe ve bir bıçakla içeriye girdi. Beni yumruklamaya başladı. Saçlarımı çekti ve dövdü. Ben elinden kurtulmak için kendisini ittim. Yere düştü. Kalktıktan sonra da evden çıktı. 150 metre kadar yürüdükten sonra yere yığıldı. Bir daha da kalkamadı. Polisler geldi ve beni götürdü. Bıçak saplanmış. Evde benim elimde bıçak yoktu. 4 çocuğum var, ikisi cezaevinde benim yanımda. Mağdurum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Eskişehir'de önceki eylül ayında Gündoğdu Mahallesi Bartınlı Sokak'ta bulunan bir evde Müjde D. ile dini nikahla beraber yaşadığı Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe arasında kavga çıkmış 4 çocuk annesi Müjde D. tarafından göğsünden bıçakla yaralanan İsmail Efe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İsmail Efe, Eskişehir, Kadın, EFE, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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