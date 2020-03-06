Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

6 saat önce

Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken balta ile 15 kez vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak, System.String[]

Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken balta ile 15 kez vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 57 yaşındaki maktul Hasan Özbek ile 29 yaşındaki sanık Fazilet Azimi'nin birlikte yaşadıkları, 2 çocukları olduğu anlatıldı.

İddianamede, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle Özbek'e husumet besleyen sanık Fazilet Azimi'nin, maktulü öldürmeye karar verdiği ve işlemeyi düşündüğü suç için elverişli baltayı temin ettiği belirtildi.

Olay tarihi olan 24 Kasım 2019'da akşam saatlerinde maktul Hasan Özbek'in eve geldiği, diğer odada bulunan sanık Fazilet Azimi ile hiç karşılaşmadan salona geçtiği ve çocukları ile oynadığı anlatılan iddianamede, daha sonra anne Azimi'nin, çocuklarını uyuttuğu ve Özbek'in uyumasını beklediği kaydedildi.

Maktul Hasan Özbek'in salonun ortasına serdiği yer yatağında uyuduğu belirtilen iddianamede, maktulün uyuduğunu anlayan sanık Azimi'nin 03.30 sıralarında balta ile salona girdiği, maktulü kafasına 13'ü öldürücü nitelikte 15 kez balta ile vurarak öldürdüğü ifade edildi.

İddianamede, sanığın saat 05.00 sıralarında odadan çıktığı, baltayı evin mutfağına yere attığı, daha sonra alt kattaki komşusuna giderek durumu anlattığı belirtilerek, komşunun da polise haber verdiği aktarıldı.

İddianamede, "Sanığın maktule beslediği husumet, işlemeyi düşündüğü suç için elverişli balta temin etmesi, maktulün uyumasını beklemesi, suçun işlendiği saat ve sanığın uzun bir süre maktulün başında bekleyerek kesin bir biçimde öldüğünü anladıktan sonra komşusundan yardım talep etmesi hallerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylemin tasarlayarak gerçekleştiği kanaatine ulaşılmıştır." denildi.

İddianamede, sanık Fazilet Azimi hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması, ilerleyen günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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