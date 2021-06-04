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Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadının yargılandığı davada, küçük kızları tanıklık yaptı - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadının yargılandığı davada, küçük kızları tanıklık yaptı

04.06.2021 13:36
Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadının yargılandığı davada, küçük kızları tanıklık yaptı, System.String[]

Birlikte yaşadığı kişiyi, uyurken baltayla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılan kadının yargılanmasına devam edildi.

Birlikte yaşadığı kişiyi, uyurken baltayla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılan kadının yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fazilet Azimi ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşma maktul ve sanığın 6 yaşındaki kızları tanık olarak dinlenildi.

Adli Görüşme Odası'nda (AGO) pedagog eşliğinde tanıklığına başvurulan küçük kız, mahkeme başkanının, pedagog aracılığıyla yönelttiği soruları yanıtladı.

Anne ve babasının arasındaki tartışmalarla ilgili olarak tanık kız çocuğu, "Şiddet olayı vardı. Bağırmalar vurmalar vardı ama ben hep odama kaçardım. Annemle babamın bağrışmalarını ve kavgalarını duyuyordum. Bir kere yemek konusunda tartışırlarken babam anneme vurmuştu, ben de odama gitmiştim. Sebebini hatırlamadığım bir olayda ise bir bardak kırılmıştı, annemin bileği kesilmişti. Neden kavga ettiklerini hatırlamıyorum ama." dedi.

Mahkeme başkanının "Annenle babanın arasında boşanma konusu geçti mi?" sorusuna ise tanık kız çocuğu, "Boşanma konusu geçmişti. Annem boşanmak istiyordu. İki kere bu konu geçti. Babam boşanmak istemiyordu." şeklinde cevap verdi.

Sonrasında mahkeme başkanının "Babanla aran nasıldı?" sorusuna ise küçük kız, "Babamla aram çok iyiydi. O beni çok seviyordu, ben de onu çok seviyordum." yanıtını verdi.

Kızına yönelteceği bir sorusu olup olmadığı sorulan sanık Fazilet Azimi, "Tek sormak istediğim şey kızımın sıhhati nasıl? İyi mi ? Merak ediyorum." dedi. Pedagogun soruyu yönelttiği küçük kız ise iyi olduğunu söyledi.

Sanık Azimi, "Kızım beni unutmuş olabilir. 2 senedir yokum. Çocuklarım için çıkmam gerekiyor. Tahliye olmak istiyorum. Kızım baskı altında kalmasın diye bir şey sormak istemiyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 57 yaşındaki maktul Hasan Özbek ile 29 yaşındaki sanık Fazilet Azimi'nin birlikte yaşadıkları, 2 çocukları olduğu anlatılıyor.

İddianamede, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle Özbek'e husumet besleyen sanık Fazilet Azimi'nin, maktulü öldürmeye karar verdiği, bunun için balta temin ettiği, 24 Kasım 2019'da salondaki yer yatağında uyuyan Hasan Özbek'i, kafasına 13'ü öldürücü nitelikte 15 kez baltayla vurarak öldürdüğü ifade ediliyor.

İddianamede sanığın, "maktule beslediği husumet, işlemeyi düşündüğü suç için balta temin etmesi, maktulün uyumasını beklemesi, suçun işlendiği saat ve uzun bir süre maktulün başında bekleyerek kesin öldüğünü anladıktan sonra komşusundan yardım talep etmesi" değerlendirildiğinde eylemin tasarlayarak gerçekleştiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Fazilet Azimi'nin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mahkeme, Boşanma, kavga, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadının yargılandığı davada, küçük kızları tanıklık yaptı - Son Dakika


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