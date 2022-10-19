Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadının yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Birlikte yaşadığı kişiyi, uyurken baltayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "haksız tahrik altında beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fazilet Azimi ile tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın anlatımına göre, olaydan önce maktul Hasan Özbek ile aralarında tartışma yaşandığını, maktulün sanığa karşı darp eylemlerinde bulunduğunu belirtti.

Mütalaada, maktule öfke duyan sanık Azimi'nin "haksız tahrik altında beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşmada müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanığın avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Sanık Fazilet Azimi de "11 sene boyunca çocuklarımla şiddet gördük, çocuklarım için çok mücadele verdim. En son beni öldürmeye çalıştı, kendimi savundum. Ben baltayla vurdum, darbettim, öldürmedim. Komşuya indim, ambulans çağırdım, her şeye rağmen iyileşmesini istedim." beyanında bulundu.

Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 57 yaşındaki maktul Hasan Özbek ile 29 yaşındaki sanık Fazilet Azimi'nin birlikte yaşadıkları, 2 çocukları olduğu anlatılıyor.

Aralarındaki geçimsizlik nedeniyle Özbek'e husumet besleyen sanık Fazilet Azimi'nin, maktulü öldürmeye karar verdiği, bunun için balta temin ettiği anlatılan iddianamede, sanığın 24 Kasım 2019'da salondaki yer yatağında uyuyan Hasan Özbek'i, kafasına 13'ü öldürücü nitelikte 15 kez baltayla vurarak öldürdüğü ifade ediliyor.

İddianamede sanığın, "maktule beslediği husumet, işlemeyi düşündüğü suç için balta temin etmesi, maktulün uyumasını beklemesi, suçun işlendiği saat ve uzun bir süre maktulün başında bekleyerek kesin öldüğünü anladıktan sonra komşusundan yardım talep etmesi" değerlendirildiğinde eylemin tasarlayarak gerçekleştiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Fazilet Azimi'nin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.