Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadının yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadının yargılandığı davada mütalaa açıklandı

19.10.2022 15:38
Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadının yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Birlikte yaşadığı kişiyi, uyurken baltayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "haksız tahrik altında beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Birlikte yaşadığı kişiyi, uyurken baltayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "haksız tahrik altında beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fazilet Azimi ile tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın anlatımına göre, olaydan önce maktul Hasan Özbek ile aralarında tartışma yaşandığını, maktulün sanığa karşı darp eylemlerinde bulunduğunu belirtti.

Mütalaada, maktule öfke duyan sanık Azimi'nin "haksız tahrik altında beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşmada müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanığın avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Sanık Fazilet Azimi de "11 sene boyunca çocuklarımla şiddet gördük, çocuklarım için çok mücadele verdim. En son beni öldürmeye çalıştı, kendimi savundum. Ben baltayla vurdum, darbettim, öldürmedim. Komşuya indim, ambulans çağırdım, her şeye rağmen iyileşmesini istedim." beyanında bulundu.

Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 57 yaşındaki maktul Hasan Özbek ile 29 yaşındaki sanık Fazilet Azimi'nin birlikte yaşadıkları, 2 çocukları olduğu anlatılıyor.

Aralarındaki geçimsizlik nedeniyle Özbek'e husumet besleyen sanık Fazilet Azimi'nin, maktulü öldürmeye karar verdiği, bunun için balta temin ettiği anlatılan iddianamede, sanığın 24 Kasım 2019'da salondaki yer yatağında uyuyan Hasan Özbek'i, kafasına 13'ü öldürücü nitelikte 15 kez baltayla vurarak öldürdüğü ifade ediliyor.

İddianamede sanığın, "maktule beslediği husumet, işlemeyi düşündüğü suç için balta temin etmesi, maktulün uyumasını beklemesi, suçun işlendiği saat ve uzun bir süre maktulün başında bekleyerek kesin öldüğünü anladıktan sonra komşusundan yardım talep etmesi" değerlendirildiğinde eylemin tasarlayarak gerçekleştiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Fazilet Azimi'nin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu Tokat haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tokat'ta Tokat haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tokat'ta Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadının yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 21:52:48. #1.11#
SON DAKİKA: Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadının yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement