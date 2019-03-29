Son Dakika Haberleri: Birlikte Yaşadığı Kişiyi Bıçaklayan Kadın Gözaltına Alındı

Birlikte Yaşadığı Kişiyi Bıçaklayan Kadın Gözaltına Alındı

12 dakika önce

Bursa'da bir kadın, birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladı.

Birlikte Yaşadığı Kişiyi Bıçaklayan Kadın Gözaltına Alındı, System.String[]
Bursa'da bir kadın, birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, S.A. ile nikahsız yaşadığı Bahattin K. arasında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Yaşa Sokağı'nda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, Bahattin K'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipler, Bahattin K'yi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri S.A'yı olay yerinde gözaltına aldı.

S.A'nın psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu, olayı bir anlık öfke sonucu gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:50 Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel
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