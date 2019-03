Birlikte Yaşama Kültürünü Müzikle Yayıyorlar

Üç semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelerek kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu, bugüne kadar yaklaşık 30 ülkede verdiği konserlerle birlikte yaşama kültürünü yayıyor.

SALİM TAŞ - Üç semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelerek kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu, bugüne kadar yaklaşık 30 ülkede verdiği konserlerle birlikte yaşama kültürünü yayıyor.



Hatay'da 2007 yılında kurulan ve şu an 200 üyesi bulunan Antakya Medeniyetler Korosu, seslendirdiği Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, Almanca, Ermenice, Kürtçe ve Zazaca şarkı ve ilahilerle medeniyetler arasında köprü oluşturup müziğin evrensel dilini kullanarak güzellikleri göstermeye, birlikte yaşama kültürünü anlatıyor. Koro yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 30 ülkede verdiği 400'den fazla konserle her kesimden insanı etkisi altına alarak dinleyenlerin yüreklerinde iz bıraktı.



Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamı Hatay'da yaşayan farklı medeniyet, kültür ve dine sahip kişilerden oluşan koroda imam, papaz, doktor, avukat, öğretmen ve manifaturacı gibi değişik meslek gruplarından kişilerin bulunduğunu söyledi. Türkiye'deki güzellikleri dünyaya göstermeye ve yaymaya çalıştıklarını ifade eden Özfırat, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapamaya devam edeceklerini belirtti.



"Türkiye'de böyle bir güzellik var. Siz de bunu başarabilirsiniz"



Özellikle yurt dışındaki konserlerde insanların koroya hayran kaldığının altını çizen Özfırat, şöyle devam etti:



"Koro bugüne kadar 400'den fazla konser vermiş olmakla birlikte en önemlisi Amerikan Kongresinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Avrupa Parlamentosunda, Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, İsviçre'de dünyanın çok farklı platformlarında konserler vererek Türkiye'deki birlikte yaşama olgusunu insanlara göstermektedir. Koro bundan sonraki süreçte de değişik platformlarda konserlerine devam edecektir. Bu konserlerden bizim için en önemlilerinden bir tanesi geçen yıl Kudüs'te verdiğimiz konserdir. Orada hem Filistinliler hem İsrailliler bir arada iken konser verip 'Bakın Türkiye'de böyle bir güzellik var. Siz de bunu başarabilirsiniz. Burada akan kanın son bulması için elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaktan onur duyacağız'ı dile getirmiştik. Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajları dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Evet 'Dünya beşten büyüktür. Bakın Türkiye'deki gibi ister Hristiyan ister Yahudi ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz' diyoruz. Bunu göstermekten de mutluluk duyuyoruz. Biz Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar birlikte yaşama ve medeniyet kültürünü dünyaya göstermiş bir milletiz."



Koroda bulunan Antakya Musevi Cemaati üyesi Harun Cemal de 12 yıldır koroda görev aldığını ve bundan mutluluk duyduğunu anlattı.



Koronun, üç semavi dine bağlı olan kişilerin bir arada özgürce yaşadığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Cemal, "Dışarıdan bizi izleyenler 'Siz bunu nasıl beceriyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz?' diyor. Biz de onlara diyoruz ki 'Siz nasıl beceremiyorsunuz bu işleri?' yani bir şekilde kardeşçe, özgürce yaşamak lazım. Onun ötesinde bir şey düşünemiyorum." diye konuştu.



"Bir Hristiyan olarak bu mozaiğin içerisinde olmaktan çok memnunum"



Bir diğer koro üyesi iş kadını Nuran Freyçoğlu da 7 yıldır üyesi olduğu koroda çok güzel bir birliktelik ve beraberlik bulunduğunu söyledi.



Konserlerde çok güzel övgüler aldıklarını ve bundan mutluluk duyduğunu aktaran Freyçoğlu, "Koro ile insanlara mesaj vermek beni daha çok mutlu ediyor. Her dinden insanlarla birlikte şarkıları dile getirmek benim için çok güzel duygular uyandırdı. O yüzden ben de bu koronun bir üyesi olmaktan mutluyum. Ben bir Hristiyan olarak bu mozaiğin içerisinde olmaktan çok memnunum. Dünyaya bu birlik ve beraberlik mesajını vermek bizi çok mutlu ediyor." dedi.



"Yurt dışında konserlerde harika tepkiler alıyoruz"



Alevi cemaati kanaat önderi Şefik Kazar ise barış, kardeşlik ve hoşgörüyü sevdiğinden koroda yer aldığını dile getirdi.



Koronun özelde Hatay'ı genelde de Türkiye'yi en iyi şekilde anlattığına dikkati çeken Kazar, "Bütün seslendirdiğimiz şarkılar, türküler hepsi barışı, kardeşliği, güzelliği çağırmaktadır. Bu dünyada insanlar dini, ırkı ne olursa olsun hepsi insandır. Biz bu çağrıyı yapıyoruz. Yurt dışında konserlerde harika tepkiler alıyoruz. Ayakta alkışlanıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Biz de bundan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

