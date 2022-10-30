TV programında aradığı sevgilisini boğazından bıçakladı! Cinsel ilişki kasetiyle tehdit etmiş - Son Dakika
Üye Girişi

TV programında aradığı sevgilisini boğazından bıçakladı! Cinsel ilişki kasetiyle tehdit etmiş

30.10.2022 16:40

Edirne'de yaşayan Eniz D. bir süre beraber yaşadıktan sonra ayrıldığı hayat kadını Cansu A.'yı bir çay bahçesinde boğazından bıçaklayarak yaraladı. Şahıs kısa sürede yakalanırken ikilinin 10 gün önce TV programında yüzleştiği ortaya çıktı. Sevgilisi için iki daire parası harcadığını belirten Eniz D. programda Cansu A'nın bebeğinin kendisinden olduğunu iddia ederken, kadın ise şahsın kendisini cinsel ilişki kasetiyle tehdit ettiğini açıklamıştı.

Edirne'de yaşayan 6 çocuk babası Eniz D., bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı hayat kadını Cansu A.'yı iddiaya göre takibe aldı. Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Polis Parkı'nda yanında 10 yaşında oğlu bulunan Cansu A.'nın karşısına çıkan Eniz D., kadınla tartışmaya başladı. Bu sırada kadını yere yatıran Eniz D., yanındaki bıçakla boğazından bıçakladı. Cansu A.'nın çığlık seslerini duyanlar, olay yerine koşarak Eniz D.'ye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Eniz D.'yi gözaltına alırken, yaralanan Cansu A., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Cansu A.'nın oğlunu ise polis ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirdi.

"ÇOK ŞİDDETLİ KANAMASI VARDI, HEMEN MÜDAHALE ETTİK"

Cansu A.'ya ilk müdahalesini yapan vatandaşlardan Olcay Bakkalcı, "Tam evimden çıkmak üzereydim, bir çığlık duydum. Olay yerine zaten 20 metre uzaklıkta oturuyorum. Baktım bir adamla genç bir bayan arasında arbede yaşanıyor. O sırada hemen gelip müdahale ettik. Kızın ensesinde çok derin bir bıçak izi vardı. Çok şiddetli kanaması vardı. Eşimle beraberdik. Kadının yanında çocuğu da vardı. Eşim de çocuğunu alıp bölgeden uzaklaştırdı. Ben de elime ne bulduysam onlarla tampon yapmaya çalıştım. Çok büyük bir şans diyebilirim, burası emniyet müdürünün evinin hemen karşısında. Evin koruması olan polis arkadaşımız hemen olay yerine geldi ve telsizle anons edince tüm ekipler buraya geldi" diye konuştu.

Birlikte yaşayıp ayrıldığı kadını, çay bahçesinde bıçakladı

TELEVİZYON PROGRAMINDA YÜZLEŞMİŞLER

Eniz D.'nin, bir süre önce bir televizyon programına çıkarak kendisini terk ettiğini belirttiği Cansu A.'yı ve ondan olduğunu iddia ettiği çocuğunu aradığı öğrenildi. Programda 10 gün önce yüzleştirilen ikili, burada gergin anlar yaşadı. Cansu A., Eniz D.'nin elinde kendisiyle ilgili cinsel içerikli görüntüler olduğu ve tehdit ettiğini iddia etti. Programda ikili arasında Cansu A.'nın 5 ay önce dünyaya getirdiği bebeğin kimden olduğu tartışması da çıktı. Eniz D. çocuğun kendisinden olduğunu iddia edip, "Hamile olduğundan ben şüphelendim, doktora götürdüm, kendisinin hamile olduğu ortaya çıktı. Çocuğu aldırmak için özel hastaneden randevu aldım ama kendisi tek böbrekli olduğu ve masada kalacağından korktuğum için çocuğu aldırmadık. Ben doğum günü hastaneye bile gittim, baba olacağımı düşünerek" diye konuştu.

Birlikte yaşayıp ayrıldığı kadını, çay bahçesinde bıçakladı

"ŞANTAJ YAPTI"

Cansu A. ise programda bebeğin Eniz D.'den olmadığını belirterek, "Ben bu süreçte 'kafanda bir şüphe olmasın, bu çocuk senden değil' dedim. Çocuğu aldırmayı planladık ama olmadı. Benim çıplak görüntülerimi kullanarak şantaj yaptı. Yeri geldi beni dövdü" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
BİRLİKTE YAŞAYIP AYRILDIĞI KADINI, ÇAY BAHÇESİNDE BIÇAKLADI BİRLİKTE YAŞAYIP AYRILDIĞI KADINI, ÇAY BAHÇESİNDE BIÇAKLADI Çocuğuyla çay bahçesine gelen kadın bıçakla yaralandı Çocuğuyla çay bahçesine gelen kadın bıçakla yaralandı

Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TV programında aradığı sevgilisini boğazından bıçakladı! Cinsel ilişki kasetiyle tehdit etmiş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:43 Yorumcu Erman Toroğlu'nun Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ile anısı ortalığı karıştırdı: Kızları toplayıp geliyordum
16:35 Manken Ebru Şallı dayak iddialarından sonra ortaya çıktı!
16:31 Ukraynalı çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup yürek burktu
16:01 Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu
15:57 Fenerbahçe'de kritik alarm! Deneyimli hoca Jorge Jesus'a talip çok güçlü 2 aday var
15:50 Sevgilisi Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle katleden boksör, cezaevinde intihar etti
15:53 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan dikkat çeken sözler: İttifak talebimiz reddedilirse toplumda infial oluşabilir
15:35 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu tekrar genel başkan seçildi
15:35 Oyuncu Deniz Uğur'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: İstismar ediliyoruz, lütfen buna bir dur deyin
15:26 TV programında aradığı sevgilisini boğazından bıçakladı! Cinsel ilişki kasetiyle tehdit etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2022 17:24:22. #1.12#
SON DAKİKA: TV programında aradığı sevgilisini boğazından bıçakladı! Cinsel ilişki kasetiyle tehdit etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement