Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

Adana'da bir kişi arkadaşıyla tantuni yemek için oturduğu tablacıda aralarında kavga çıkınca arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Adana'da bir kişi arkadaşıyla tantuni yemek için oturduğu tablacıda aralarında kavga çıkınca arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan bir tablacıda meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut E., ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla birlikte tablacıya oturup yemek yemeye başladı. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada isi öğrenilemeyen şüpheli, arkadaşı Mahmut E.'yi kasık bölgesinden tabanca ile yaralayarak olay yerinden hızla kaçtı.

Devriye atan polis ekipleri, yerde yaralı halde Mahmut E.'yi görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı Mahmut E'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Mahmut E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı
Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı
Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı
Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı
Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı
Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı
Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı
Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

Sarıçam, kavga, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 01:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine "Terbiyesiz" diyen Acun'a yanıt gecikmedi Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Nice ile anlaştı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü
Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi         
22:53
Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı         
22:03
Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı         
21:19
Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı         
19:03
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi         
16:03
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Fenerbahçe ile anlaşan Papiss Cisse, bugün İstanbul'da olacak Fenerbahçe ile anlaşan Papiss Cisse, bugün İstanbul'da olacak         
13:57
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü         
12:12
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı         
10:20
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 02:13:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei