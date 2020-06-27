Birlikte YKS'ye giren baba ve oğlunun hedefi makine mühendisliği - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, Ali Rıza Yılmaz (50), oğlu Mehmet Ali Yılmaz (18) ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Ali Rıza Yılmaz, küçük yaşta çalışmaya başladığı için eğitimini tamamlayamadığını belirterek, "Bu kendimde büyük bir eksiklik olarak kaldı. Başarılı olursam makine mühendisliği okumak istiyorum" dedi.

Demre'de çiftçiliğin yanında, elektrik ve inşaat dalında faaliyet gösteren bir aile firması olan Ali Rıza Yılmaz ve oğlu Mehmet Ali Yılmaz üniversite sınavına birlikte girdi. Evli ve iki çocuk babası Ali Rıza Yılmaz, 1982 yılında Demre Ortaokulu'nu bitirdi ancak öğrenimine devam etmedi. Geçen yıl açık liseden mezun olan Ali Rıza Yılmaz, bu yıl liseyi bitiren oğlu Mehmet Ali Yılmaz'la birlikte Kumluca'da YKS'ye girdi. Baba ve oğlu hedeflerini makine mühendisliği olarak belirledi.

Ali Rıza Yılmaz, "Ailemin ekonomik durumunun iyi olmaması, ailenin tek oğlu olmam nedeniyle orta okuldan sonra eğitime devam etmedim. Ancak bu kendimde büyük bir eksiklik olarak kaldı. Çiftçi olarak birçok yeniliğe kendim imza attım. Birçok araç gereç ürettim. Yeni ilaçlama, sulama teknikleri buldum. 4 yıl önce açık liseye kaydoldum. Süresi içinde bitirdim. Öncelikle üniversite sınavına girmenin tadını yaşamak istiyorum. Bu tadı küçük oğlumla birlikte, aynı okulda sınava girerek yaşıyorum. Başarılı olursam makine mühendisliği okumak istiyorum. Çünkü elektrik ve inşaat dalında faaliyet gösteren bir aile firmamız var. Burada da birçok yeni uygulamalar yapıyorum. Makine mühendisliğine çok yakın olduğumu düşünüyorum" dedi.

Mehmet Ali Yılmaz da "Çok heyecanlıyım. Sınav heyecanının yanında, babamla aynı okulda sınava girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum. Babamın başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü çok disiplinli, kurallı ve çalışkan bir insan. En büyük idealim babamla aynı üniversitede okumak" diye konuştu.