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"Birlikte Yürüyelim" temalı yürüyüş gerçekleştirildi

18 dakika önce

Çankırı'da 'Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle 'Birlikte Yürüyelim' temasıyla yürüme etkinliği gerçekleştirildi.

Çankırı'da 'Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle 'Birlikte Yürüyelim' temasıyla yürüme etkinliği gerçekleştirildi.


Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Birlikte Yürüyelim temalı yürüyüş gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'nda başlayan etkinlik Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'na kadar sürdü.


İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Adem Çalman, "Temel amacı çarpıcı bir dizi fiziksel aktivite ile hareketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalığın gelişmesine hizmet etmek olan bu farkındalıkla tüm Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de başını Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'muzun çektiği bir dizi aktivite gerçekleştirilmiştir. Bu yıl 'Beraber Yürüyelim' sloganının benimsendiği haftada şehirlerde motorize trafiğin kısıtlanması, çevreci ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi, toplumsal yaşam alanlarının daha sağlıklı ve hareketli hale getirilerek düzenlenmesi, sağlıklı aktif yaşama ve yaşlanma politikalarının desteklenmesi amacı ile bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.


Çalman'ın konuşmasının ardından yürüyüş başladı. Yürüyüşe Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - ÇANKIRI

Çankırı, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:40 Kaynak: İHA
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