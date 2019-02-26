Son Dakika Haberleri: Birliktelik Bereket Getirecektir"

Birliktelik Bereket Getirecektir"

33 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Yüylük Köy Kalkınma ve Yaşatma, Güzelleştirme Derneği kurulması kararı alındığı bildirildi.

Birliktelik Bereket Getirecektir
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Yüylük Köy Kalkınma ve Yaşatma, Güzelleştirme Derneği kurulması kararı alındığı bildirildi.

İş adamı Bilal Coşkun'un düzenlediği programa İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, 22. dönem Kütahya Milletvekili Alaettin Güven, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk, İlçe Müftüsü Yunus Yüksel, önceki dönem Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen ve Yüylük köyü vatandaşları bir araya geldi.

Karşılıklı sohbetlerinde yapıldığı etkinlikte Yüylük Köy Kalkınma ve Yaşatma, Güzelleştirme Derneği'nin kurulmasına karar verildi.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, "Bu tür faaliyetler vesilesiyle bir araya gelmek birlik ve beraberliğimizi perçinlemek adına yararlı olacaktır. Birlikte olmanın her zaman bereket getireceğini biliyoruz. Bir araya gelmemize vesile olan Sayın Bilal Coşkun'a' a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:25 Kaynak: İHA

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