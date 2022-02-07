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BİRLİKTELİK YAŞADIĞI KADINI VE ESKİ KOCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU - Son Dakika

BİRLİKTELİK YAŞADIĞI KADINI VE ESKİ KOCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

07.02.2022 12:22

AFYONKARAHİSAR'da, boşandığı Elif Erkan (42) ile barışan Muhammed Ali Özcan (45), ayrıldıklarında eski eşinin Cemil Altıntaş (40) ile yaşadığını öğrendi.

AFYONKARAHİSAR'da, boşandığı Elif Erkan (42) ile barışan Muhammed Ali Özcan (45), ayrıldıklarında eski eşinin Cemil Altıntaş (40) ile yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine Özcan, Erkan ile beraber Altıntaş'ın evine gitti. Altıntaş, görüşmede çıkan tartışma sonrası evden ayrılan çifti balkondan pompalı tüfekle ateş edip yaraladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde meydana geldi. Elif Erkan, bir süre önce Muhammet Ali Özcan'dan boşandı. Özcan ve Erkan, daha sonra barışıp, ilişkilerini sürdürme kararı aldı. Çiftin ayrı kaldığı süreçte Erkan, iddiaya göre, Cemil Altıntaş ile birliktelik yaşadı. Bunu öğrenen Özcan, Altıntaş ile görüşmek için Erkan ile birlikte evine gitti. Özcan, bir süre Altıntaş ile konuştu. Tartışma çıkınca da Özcan ve Erkan, evden ayrıldı. Bunun üzerine Altıntaş, Özcan ve Erkan'a giriş kattaki evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Elif Erkan ve Muhammet Ali Özcan, çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Polis de Cemil Altıntaş'ı saldırıda kullandığı pompalı tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Saçmaların vücudunun ön bölümüne isabet ettiği Elif Erkan'ın sağlık durumunun kritik olduğu, göğüs bölgesinden yaralanan Muhammet Ali Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polisin soruşturması sürüyor.

BİRLİKTELİK YAŞADIĞI KADINI VE ESKİ KOCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU
BİRLİKTELİK YAŞADIĞI KADINI VE ESKİ KOCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU
BİRLİKTELİK YAŞADIĞI KADINI VE ESKİ KOCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

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Muhammed Ali, Muhammet Ali, Elif Erkan, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİRLİKTELİK YAŞADIĞI KADINI VE ESKİ KOCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİRLİKTELİK YAŞADIĞI KADINI VE ESKİ KOCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU - Son Dakika
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